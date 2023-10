La temporada de lluvias está en pleno apogeo, por lo que es importante mantener protegida la estructura de nuestra casa para que no sufra daños por la humedad. De lo contrario, los materiales de construcción de la casa e incluso los muebles que se encuentran en su interior corren el riesgo de perderse.

A causa de esto, es de suma importancia que apliquemos impermeabilizante en el techo de nuestra vivienda enseguida de ser construida o antes de la temporada de lluvias, pues este material necesita secarse perfectamente y ser aplicado de manera correcta para que lleve a cabo su función sin fallas.

Pero estamos conscientes de que no siempre es posible tener a la orden estas cosas, ya sea por falta de tiempo, de dinero o porque no estamos bien informados y por ende no sabemos qué impermeabilizante es mejor para proteger el techo del hogar libre de goteras y la humedad.

Por estas razones, en esta ocasión te traemos un método cien por ciento casero que te ayudará a deshacerte de esas molestas goteras en tu hogar, ¡con tan sólo dos ingredientes! Este truco, además de ser sumamente efectivo, es más económico que la mayoría de los impermeabilizantes que se encuentran en el supermercado.

Así que, sin más, vayamos a ver cómo se prepara este sensacional impermeabilizante casero de sólo dos ingredientes.

Se necesitan dos ingredientes que sean sencillos de obtener para elaborar este impermeabilizante. Estos son los recursos que necesitarás para prepararlo :

-Cal viva

-Aceite quemado de auto

-Un tubo o palo para mezclar

Empieza vaciando la cal viva en una cubeta o recipiente grande, teniendo cuidado de no aspirar los polvos que desprende la cal. Con ayuda del tubo o palo que hayas reservado para esta tarea, ve vertiendo poco a poco el aceite quemado y mezcla estos materiales hasta que consigas una pasta uniforme y sin grumos, con una consistencia que no sea espesa pero tampoco esté tan líquida. Ya que la mezcla tenga la consistencia deseada, habrá quedado lista para aplicar. Con la brocha o el cepillo de escoba vieja, ve aplicando la mezcla por todo el techo prestando especial atención a los lugares donde las grietas sean más visibles. Deja secar la primera caa y repite el proceso.

Como puedes ver, se trata de un procedimiento sencillo y barato que te ayudará a decirles adiós a esas grietas y goteras en el techo de tu casa.

Puedes reforzar su magia protectora cada vez que lo consideres necesario, ya que no es dañino para la estructura de la casa.

Con respecto a las cantidades necesarias para realizar este impermeabilizante, deben ser iguales; es decir, si usas un kilo de cal viva, debes usar un litro de aceite quemado de auto, y así sucesivamente.

El aceite quemado de auto lo puedes conseguir en un taller mecánico o comprarlo en plataformas de compraventa en internet, por lo que tampoco es un material difícil de conseguir.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.