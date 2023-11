Este martes 28 de noviembre se presentó una curiosa situación en la Casa Blanca de Estados Unidos, luego de que un fuerte viento, de hasta 25 kilómetros por hora, derribara el árbol de Navidad que se ubica en uno de los jardines principales.

El objeto de gran tamaño, que ya estaba decorado con luces de diferentes colores, se cayó en el sur de la Casa Blanca en una parte de los jardines conocida como la Elipse y que puede ser visitada por el público regularmente.

De hecho, con sus luces, bolas y cintas de color rojo, ese árbol suele convertirse en una de las principales atracciones turísticas para aquellas familias que visitan la capital de EE. UU. durante las vacaciones de Navidad.

Tradicionalmente, el árbol suele tener a su alrededor 50 pequeños árboles, uno por cada estado de Estados Unidos, los cuales suelen ser diseñados por niños y con detalles sobre la historia, la cultura y las tradiciones de cada rincón del país.

Imágenes que circularon en redes sociales mostraron el árbol completamente derrumbado, el cual seguía alumbrando pese al incidente.

Acá, uno compartido por la BBC:

The 40-foot-tall National Christmas Tree was toppled near the White House by a strong gust of wind, but National Park Service officials say they're hopeful they will be able to hold the annual tree lighting ceremony on Thursday. https://t.co/cByMitoYcc pic.twitter.com/GXVcbMI08w

— ABC News (@ABC) November 28, 2023