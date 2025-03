Yaneth Waldman sigue siendo una figura influyente en los medios de comunicación colombianos. Por esta razón, fue invitada al pódcast ‘Menopáusicas ¡y qué!‘, donde, por primera vez, habló sobre una grave crisis de salud que enfrentó hace algunos meses y que, según sus propias palabras, la hizo “ver la muerte a la cara”.

Durante la entrevista, la actriz y presentadora de 63 años contó que en agosto pasado sufrió un problema de salud que la llevó a ser hospitalizada de emergencia en Bogotá. Aunque algunas de sus amigas, como Carolina Cruz y Andrea Serna, hicieron publicaciones que alertaron a sus seguidores, Waldman había mantenido en privado los detalles de su enfermedad hasta ahora.

“En agosto tuve un problema de salud verraco, estuve 15 días hospitalizada en la Clínica Santa Fe por una septicemia. Mandaron a venir a mis hijos y tuve una manguera y una bolsa seis meses. Nadie se enteró, la tuve que sufrir sola […]. Y nadie se enteró, no porque me diera pena, sino simplemente porque no me gusta victimizarme”, explicó la actriz.