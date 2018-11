Ángela Ponce, la primera candidata transgénero que participará en este certamen, le aseguró al medio que planea convertirse en madre y que no tener ovarios no es algo que le pueda impedir vivir esta experiencia.

Miss Universo se llevará a cabo el 16 de diciembre de 2018 en Tailandia y desde allí Miss España no solo planea dar lo mejor de sí para llevarse la corona sino que pretende cambiar un poco el pensamiento de la gente, porque el “problema no es ser trans, el problema es la transfobia”.

Además, la aspirante al certamen agregó que su idea es dar un mensaje inclusivo, de amor y tolerancia, con el que cualquiera se puede sentir identificado.

“A mí se me encasilla mucho con el colectivo LGBTI porque soy una mujer trans. Pero yo hablo de inclusión, de respeto, de tolerancia, de amor por uno mismo y amor por los demás. Quién no se ha tenido que enfrentar a los prejuicios, quién no ha tenido complejos, porque son bajitos o son hijos de migrantes. Al final, todos pueden sentirse identificados con mi mensaje, porque es un mensaje de derechos humanos”, detalló la española.