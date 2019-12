View this post on Instagram

Pedro… Hermano! Después de ponerle oído varias veces a el preferido déjame decirte que te aplaudo tu esfuerzo por cambiar a lo que en años nos llevabas acostumbrado con tu sonido particular! Se nota q te tomaste el tiempo para darnos lo mejor. El equipo que conformaste es de mucho talento empezando por Daniel acordeonerazo que tiene todo para llegar a ser el mejor y su momento le llegaraaaaa! Felicitaciones a juank y a todos los músicos que estuvieron presente… Me dejaste picao con la frase y melodía de Valbuena " uno como hermano no se debe odiar pero hay situaciones que duelen" eso era pa verla repetio varias veces neneeeeeeeeeeeeee @petermanjarres