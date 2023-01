En un reciente video publicado en Youtube y demás redes sociales, Paula Galindo, conocida como ‘Pautips’, aseveró que los trastornos alimenticios (TCA) están directamente relacionados con Satanás (el diablo).

En el video de 25 minutos la bogotana de 28 años dice que cuando una persona se inclina para vomitar debido a los trastornos, está haciendo dicha inclinación para adorar a Satanás. inclusive, cerró los ojos y se puso a hacer una adoración para, lo que considera ella, expulsar estos demonios de los cuerpos de quienes padecen TCA.

Este comentario causó todo tipo de comentarios, especialmente en Twitter, donde actualmente es tendencia el nombre de la ‘influencer’.

¿Hasta cuándo los influencers van a seguir mandando mensajes dañinos e irresponsables “en nombre de Dios”. Me tienen harto. Dejen de creerse expertos en cosas que no lo son. Es ese camino sobre la religiosidad definitivamente no se les quita lo estupidos. pic.twitter.com/gvsoMCbwQX

“No Pautips, tener TCA no es adorar a Satanás, si por lo menos te detuvieras a pensar en la irresponsabilidad de decir esto, te darías cuenta que lo que haces es generar más culpa para todas las personas que sufren un desorden alimenticio”, “Pautips, ¿cómo así que los trastornos son culpa del diablo? y yo que pensaba que era por vivir en una sociedad que me exigía mucho”, “los trastornos no se manifiestan por falta de Dios, no son batallas espirituales, no se curan orando”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.