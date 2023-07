Acá conoció a la mujer que hoy es su esposa y la que le abrió las puertas en la televisión colombiana, en un momento en que el actor no hablaba una sola palabra en español.

Su debut fue en Caracol, pero la producción que lo dio a conocer fue ‘Yo soy Betty, la fea’, de la que precisamente acaban de anunciar las grabaciones de la tercera parte.

El personaje que actualmente interpreta en Ana de Nadie es uno de los más odiados por los televidentes, personifica a un hombre machista y maltrador.

Patrick habló con EL COLOMBIANO acerca de este rol y su actualidad.

“Lo hice a través de las motivaciones del personaje, era tratar como actor de encontrar cómo manejar un personaje que es violento contra una mujer, que es una cosa muy delicada. Aquí la suerte que tuve, y creo que fue gigantesca, fue tener como compañera a Carolina (Cuervo), con quien ya he trabajado en el teatro. Nos conocemos hace años y somos amigos, entonces eso da mucha confianza, porque son escenas muy delicadas, con unas cargas muy delicadas de manejar”, dijo el actor.

“La mayoría de los abusadores fueron abusados, entonces me inventé algo a partir de ahí, porque eso no viene en los guiones, eso es lo que uno llama la cocina del actor para hacer su trabajo. Me inventé una historia de un padre abusivo y básicamente cuando Roberto le pega a Camila es como si le estuviera pegando a su papá que abusó de él. Fue mi lógica para trabajarlo”, agregó.