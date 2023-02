Ómar Geles se ha destacado por ser uno de los intérpretes más reconocidos de este género musical. Integró, junto a Miguel Morales, la agrupación ‘Los Diablitos’. En 1985 se coronó Rey Vallenato Aficionado; en 1987 Rey de Reyes en la misma categoría y Rey Vallenato en 1989.

En una entrevista concedida al semanario La Calle, el cantautor contó cómo fueron sus inicios en la música: “Mi historia con la música vallenata inicia cuando mi padre, Roberto Geles, le compró un acordeón a mi hermano Juan Manuel Geles, y a mí un tambor, cosa que me enojó mucho, puesto que yo quería era el acordeón”.

También mencionó que hacía berrinches porque a él le gustaba el acordeón y su hermano no se lo prestaba. “Yo me imaginaba que estaba tocando un acordeón, hasta que mi hermano se aburrió y me lo dieron, es así que la primera vez que lo toqué saqué la canción de Diomedes Díaz ‘Lucero Espiritual’, por eso, esa canción es la que siempre quiero tocar con todos mis colegas, es ahí donde se desprende todo mi amor por la música vallenata”.

Semanas atrás, Geles lanzó su nuevo sencillo titulado ‘Lipotusa’, junto a Andreína, la nueva voz femenina del vallenato; una composición que envía un mensaje de empoderamiento a aquellas mujeres que sufren ‘tusas’ tras haber terminado una relación.