Juan Pablo Raba, uno de los protagonistas de la película de acción y comedia ‘Héroe por encargo0’, compartió detalles con Pulzo.com sobre los detalles de la filmación en el país.

La mayor parte de la película se rodó en exteriores, específicamente en Girardot, aunque algunas escenas se filmaron en el Palacio de Liévano, en el centro de Bogotá, simulando el palacio presidencial dentro de la cinta.

Por otro lado, el actor contó por qué no iba a aceptar el proyecto.

“Con el director nos conocimos cuando hicimos ‘Matar o morir’ con Jennifer Garner. Mis agentes me mandaron el guion, pero les dije que no me interesaba porque ya había hecho películas similares”, dijo Raba.

A las dos semanas el director Pierre Morel, conocido por su trabajo en producciones como ‘Búsqueda Implacable’, ‘El Transportador’, entre otros, habló con el actor colombiano y le dijo: “Quiero que hagas el personaje y si lo aceptas vamos a crearlo juntos y podemos contar lo que tu quieras“.

Eso le llamó la atención al colombiano, así que decidió aceptar el papel del impecable dictador Juan Venegas, siendo una apuesta arriesgada por interpretar a un personaje muy cómico.

“La audiencia siempre me ha visto en papeles muy intentos, serios y fuertes, pero si me dicen que tengo la posibilidad de hacer comedia, pues es un lujo y goce absoluto así que me divertí muchísimo haciendo esta película”, dijo el esposo de Mónica Fonseca.

En cuanto a trabajar con Jhon Cena, el actor elogió a su compañero y protagonista de la película, por su profesionalismo y dedicación, especialmente durante el rodaje intenso de la película. “Nunca hubo una queja, ni un por qué, ni nada, se trabajó muy bien”, contó Raba.

Por otro lado, indicó que una de las escenas más complejas tomó lugar en un puente en Girardot donde simularon un atentado terrorista y requirió cuatro días de filmación.

“Esta una película para entretener y divertir, de pronto hay algún mensaje político que se puede colar, pero el mensaje de la película es de proteger nuestra agua, riquezas, recursos, tal vez es el mensaje que le puede quedar a alguien”. contó

Raba también expresó su orgullo por el crecimiento de la industria cinematográfica en Colombia y la participación de talento local en roles técnicos clave.

“La invitación es para todos, para que defendamos la Ley del Cine porque sin la ley, esto no estaría pasando, que varias producciones extranjeras llegaran al país”, contó el actor.