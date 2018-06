Así lo confirmó el portal especializado en entretenimiento, TMZ, quienes además aseguraron había sido hospitalizado de emergencia por un cáncer terminal, que al parecer estaba en su última etapa, por lo que ya no podía ser tratado.

El artículo continúa abajo

Además, el Daily Mail, aseguró que desde hace una semana Jackson no permitía que ninguno de sus familiares lo visitara o accediera a los registros médicos que daban parte de su estado de salud.

Representantes de familiares no respondieron inmediatamente a llamados para confirmar la información. El propio Jackson sugirió que la muerte le cercaba en un tuit hace un par de días.

I have seen more sunsets than I have left to see. The sun rises when the time comes and whether you like it or not the sun sets when the time comes. pic.twitter.com/PGcmbulzyC

— Joseph Jackson (@Joe5Jackson) June 24, 2018