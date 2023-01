Los prototipos han abandonado el modelaje. Ahora, a través de diferentes plataformas se promueve la aceptación y la autoestima, por lo que se puede ver una variedad de mujeres de talla grande que se han convertido en figuras del entretenimiento.

Este es el caso de Megan Carole quien, después de una publicación en Instagram de los almacenes Marks and Spencers, logró que su carrera despegara considerablemente. Con esta campaña, la mujer emocionó a una diversidad de personas que se sentían representadas en los círculos de la moda.

Ahora, Carole ha logrado convertirse en una sensación de las redes sociales pues expone su figura sin filtros y deja varios mensajes de amor propio, confianza en sí mismo y aceptación de lo que en realidad somos.

¿Quién es Megan Carole?

Carole ha aparecido como figura de varias marcas como Amazon, Superdrug, Office y Sure.

Es una modelo de origen inglés (nacida en Oxfordshire) y actualmente tiene 24 años.

Los objetivos que se ha propuesto a lo largo de su carrera están enfocados en que las mujeres se muestren auténticas.

Actualmente, la modelo cuenta con 121 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

En la campaña mencionada al principio de Marks and Spencers el tema principal era San Valentín y la consigna de Megan fue: “Para mí, de mí. El amor propio es el mejor tipo de amor en este Día de San Valentín”.

El cambio para amar su cuerpo comenzó en el 2019. Sobre ello, Carole le dijo al medio británico The Sun : " Ya había tenido suficiente de odiar mi cuerpo. Estaba en mi tercer año de la escuela de teatro y hasta ese momento, no podría decirte la última vez que no estuve a dieta".

"No voy a estar constantemente en guerra con mi cuerpo, tengo una vida, así que quiero vivirla al máximo, en lugar de solo hacerme bullying a mí misma. Soy una persona completamente diferente y pensar en eso ahora, es bastante abrumador", dijo Megan en la misma entrevista al diario británico.

Megan Carole responde a los ‘haters’

Además de tener una gran cantidad de fanáticos que la apoyan, Megan también ha recibido comentarios en contra que indican que la modelo “promueve la obesidad”. De hecho, varios de estos comentarios han subido el tono instándola a que atente contra su vida.

Ante esto, la ‘influenciadora’ le ha dicho a The Sun que ignora este tipo de comentarios y que no entiende el porqué de estos comentarios nefastos a alguien que no conocen.

“Cuando tengo comentarios de personas que dicen que estoy promoviendo la obesidad, o que soy vil o comentando el emoji enfermo, solo pienso, lo que en tu día te ha dolido tanto, que necesitas pasar unos segundos escribiendo algo tan horrible, a alguien que ni siquiera conoces”, indicó.

“Es agotador recibir constantemente mensajes desagradables sobre mi cuerpo, pero tengo que recordar que dice mucho más sobre ellos y lo inseguros que son como personas”, añadió Carole.