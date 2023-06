La creadora de contenido contó que su propósito principal con las redes sociales es ayudar a otras mujeres, especialmente a aquellas que han sido afectadas por sus parejas, como ella lo fue en una relación pasada.

“Yo en algún momento de mi vida pasé por algo no muy agradable y siempre le decía a Dios: ‘Dame la fuerza y la sabiduría para poder salir en algún momento, con el fin de ayudar’, […] si yo pude salir, yo sé que muchas chicas también van a poder”, indicó.

Asimismo, contó que fue víctima de maltrato emocional y que pensaba que esa era la forma de demostrar amor, hasta que se dio cuenta que no estaba en una relación sana y trabajó por salir de ella.

“Ahora es mucho maltrato emocional, pero con mis consejos yo sé que muchas niñas van a poder salir adelante y que los hombres, espero y aspiro, también entiendan un poco del mensaje. En mi caso yo no veía esas alertas, yo pensaba que eso era amor, pero eso no es amor, y ahí es en donde tenemos que tomar decisiones y acciones para que no sea tarde después”, confesó Méndez.