Rihanna hizo su regreso triunfal al escenario en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII este domingo, luego de estar alejada de los escenarios por siete años.

El ‘show’ de 13 minutos, en el que interpretó temas como: ‘Bitch Better Have My Money’, ‘We Found Love’, ‘Work’, ‘Umbrella’, ‘Diamonds’ y más, era una de las presentaciones más esperadas por los seguidores de la artista.

Pero, la actuación se hizo aún más memorable cuando Rihanna sorprendió a los espectadores al revelar que está a la espera de su segundo hijo.

Karol G conoció a Rihanna por casualidad

La cantante colombiana vivió un momento emocionante cuando conoció a su colega después del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y así lo compartió en sus redes sociales al publicar un video y varias fotos juntas.

“Como fan, tengo que decir que este fue el ‘highlight’ de mi vida entera. Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo. Te amo”, escribió la antioqueña.

Además, Karol G le enseñó una expresión colombiana a Rihanna: “Fue una chimba”.

Luego, la intérprete de ‘Provenza’ compartió una historia en su Instagram contando cómo se dio todo para conocer a la artista de Barbados.

“Creo que soy la niña de los ojos de Dios. Las posibilidades del 1 al 100 de conocer a Rihanna eran de -10”, aseguró la paisa, y agregó: “Yo ya me había venido para el avión porque tenía que viajar, pero me devolví”.

Finalmente dijo con emoción: “Qué chimba cumplir sueños. Al final del día las cosas se alinean cuando se tienen que alinear. Fui muy feliz”.