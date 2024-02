El pasado 14 de febrero, la reconocida cantante paisa Karol G se volvió un hit con el lanzamiento de su nuevo tema ‘Contigo’ en colaboración con el dj Tiesto.

Esta no fue la única sorpresa, pues la artista impactó a sus seguidores con un emotivo video de la canción junto a la puertorriqueña Young Miko, mostrando al mundo la realidad detrás de muchas relaciones de la comunidad LGBTIQ+.

Sin embargo, pasadas algunas horas internautas se percataron de la similitud de la canción de la ‘Bichota’ con el himno de los 2000 ‘Bleeding Love’ de la cantante británica Leona Lewis. Asegurando que el coro y algunos fragmentos del tema eran muy similares, lanzando fuertes críticas contra la paisa por su “poca originalidad”.

Pero, ojo a esto, aunque Karol G no le dio créditos a Leona Lewis por su canción, sí se los dio a Jesse McCartney, Ryan Tedder, los mismos que participaron en la composición de ‘Bleeding Love’, razón por la que se encuentran algunas similitudes y los cantautores decidieron reavivar estos ritmos que fueron un completo éxito hace algunos años. Nominada a dos Premios Grammy, Grabación del año y Mejor interpretación vocal pop femenina, en 2009.

Para los que estáis acusando a Karol G de plagio, que sepáis que:

– A Leona Lewis, no solo NO LE IMPORTA, si no que le ha encantado🤡

– contigo ESTA PRODUCIDA, por el mismo productor de bleending love: Ryan tedder. pic.twitter.com/DXUShZ74ub

— Groottie (@GROOTTV_) February 15, 2024