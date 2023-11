Martín Elías Díaz Varón, hijo del fallecido cantante de la música vallenata Martín Elías Díaz, contó en una entrevista que a sus 16 años de edad aún no ha hecho el duelo por la muerte de su papá, quien murió el 14 de abril de 2017 a raíz de un accidente de tránsito en carreteras del departamento de Sucre.

“Yo siento que el duelo directo por mi papá no lo he hecho todavía. No sé si vaya a canalizar esto porque yo he tomado extrañamente muy bien las cosas, todo el mundo llora a su papá, pero desde que tengo 9 años yo no tuve problemas en el colegio de llamar la atención, de cambiar drásticamente por la muerte de mi papá, la verdad es que he recibido muy bien las cosas”, dijo ‘Martincito’ en diálogo con el periodista Víctor Sánchez.