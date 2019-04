Imágenes de cuando era una bebé de pocos días de nacida y en cumpleaños abriendo regalos en un parque, hacen parte de la colección que Joseph Johnson entregó al medio inglés.

Las fotografías, que se pueden ver en su totalidad en el Daily Mail, incluyen momentos íntimos de la ahora duquesa de Sussex con su madre y su abuela Doria y Jeanette Ragland.

