Después de que tuvo un acto de rebeldía con Gabriela Tafur en el ‘Desafío’, ‘Sensei’ sorprendió de nuevo frente a las cámaras con una recomendación para un compañero que, al final, funcionó.

Video del ritual contra mala suerte en Colombia que usaron en el ‘Desafío’

Después de que Cifuentes expresó su molestia por la actitud de Daniela, desde el segundo 43 del siguiente video surgió la particular movida que se presentó en el equipo de Alpha.

La particularidad se presentó luego de que ‘Sensei’ confrontó a Ricky por autocalificarse como “salado”, después de que su equipo perdió la prueba que definía la comida para uno de los dos grupos.

Así, después de que Alpha tuvo dos derrotas consecutivas, el pereirano le dio a su compañero un jabón en forma de triángulo para que se bañara con él, con la intención de sacudirse de esa idea.

“Tenga mentalidad positiva”, le dijo ‘Sensei’ a Ricky, que le tomó la palabra y se bañó junto a él. “Eso lo hacen mucha gente en los ríos de Colombia y a mí me enseñaron que el triangulito es de muy buena energía”, agregó el capitán de Alpha.

Dicho eso, acudieron a la prueba en la que se impusieron contra Beta y aprovecharon para poner al primer sentenciado del equipo azul, a la espera de definir la segunda con chaleco entre las mujeres.

Después de esa victoria, Andrea Serna no dejó pasar desapercibido los consejos de ‘Sensei’ y les preguntó en el capítulo 61 del ‘Desafío’ sobre esa movida antes de competir.

“Hoy cuando estaba durmiendo de repente ‘Sensei’ me levantó y me dijo: ‘Vamos a hacer un ritual para que no digas que tú eres la sal'”, recordó Ricky sobre ese momento. Allí su compañero explicó en qué consiste su movida.

“Es algo muy común acá de Colombia que la gente se va para el río y se baña con jabón para quitarse esa mala energía, esa mala racha”, indicó ‘Sensei’, ante la pregunta de Serna sobre si el elemento debía tener forma de triángulo.

De ahí, aclaró que ese jabón azul no debe ser en bloque sino con figura triangular para que el ritual tenga el efecto deseado, como sucedió en el caso de Alpha.