Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) ha lanzado una nueva convocatoria para que los colombianos puedan aprender inglés de manera gratuita y alcanzar el nivel B2, gracias a su programa «English Does Work».

Esta es una oportunidad única para aquellos interesados en mejorar sus habilidades lingüísticas y, a su vez, aumentar su competitividad en el mercado laboral. El programa, que cuenta con 13 niveles de formación, está disponible tanto en modalidad virtual como presencial, lo que permite una mayor flexibilidad a la hora de acceder a los cursos.

(Lea también: Estos son los cursos del Sena que se abren en octubre, hay unos muy apetecidos, requisitos)

El Sena, institución pública adscrita al Ministerio del Trabajo de Colombia y fundada en 1957, tiene como misión principal el desarrollo social, económico y tecnológico del país mediante la capacitación de la fuerza laboral. A lo largo de los años, ha proporcionado formación gratuita a millones de colombianos en diversos campos profesionales, y esta vez, la oferta se amplía al aprendizaje del idioma inglés, considerado una herramienta clave en el mundo globalizado actual.

13 niveles para dominar el inglés

El programa «English Does Work» ofrece 13 niveles de formación, que van desde lo más básico hasta un nivel intermedio-alto (B2). Cada nivel tiene una duración aproximada de 48 horas, lo que permite a los estudiantes ajustar su tiempo de estudio según su disponibilidad. Durante el curso, los participantes podrán programar sesiones con instructores para resolver dudas y recibir orientación personalizada.

Entre los beneficios de estos cursos, el Sena destaca la posibilidad de aprender a interactuar en diversos contextos, mejorar la comprensión de textos, y adquirir herramientas efectivas para la comunicación. A pesar de no ser una institución certificadora en idiomas, los estudiantes que completen el programa podrán validar sus habilidades en inglés a través de entidades avaladas por el Ministerio de Educación, tal como lo aclaró Laura Rincón, profesional de la dirección de formación del Sena.

¿Cómo inscribirse a los cursos de inglés del Sena?

Inscribirse en los cursos de inglés del Sena es un proceso sencillo, y puede hacerse tanto de manera virtual como presencial. Para realizar la inscripción virtual, debe seguir estos pasos:

1. Ingrese al sitio web oficial del Sena:[www.senasofiaplus.edu.co](http://www.senasofiaplus.edu.co).

2. Cierre los avisos informativos que aparezcan.

3. Haga clic en la pestaña ‘Cursos de Inglés’, ubicada a la derecha de la pantalla.

4. Revise los 13 niveles del programa «English Does Work», y seleccione el que mejor se ajuste a sus necesidades.

5. Haga clic en ‘Ver más’ para conocer más detalles del curso.

6. Asegúrese de elegir un nivel que no esté marcado como ‘Empresa solicitante’ y haga clic en ‘Inscripción’.

7. Complete los datos solicitados y, si no tiene una cuenta en SOFIA Plus, regístrese en el portal.

Para quienes prefieran realizar la inscripción de manera presencial, pueden dirigirse a cualquiera de los 118 centros de formación del Sena en todo el país y consultar la disponibilidad de los cursos.

(Vea también: Sena abrió inscripciones para estudiar gratis (y virtual); hay más de 45.000 cupos)

Oferta de programas virtuales del Sena

Además de los cursos de inglés, el Sena ofrece 45 mil cupos en programas virtuales gratuitos en áreas como Desarrollo de Videojuegos, Gestión Agroempresarial, Desarrollo Publicitario, Animación 3D, y Gestión Eficiente de la Energía, entre otros. Esta diversidad de programas refleja el compromiso del SENA con la formación integral y el impulso a las competencias que demanda el mundo actual.

En resumen, la convocatoria para los cursos de inglés del Sena es una excelente oportunidad para quienes deseen mejorar sus habilidades lingüísticas y abrirse paso en el mercado laboral global, todo sin costo alguno.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.