Varios de esos fallos irritaron a los televidentes este domingo, después del anunciado estreno que terminó siendo algo atropellado y con múltiples desprolijidades.

Algunas de ellas fueron inocentes, debido a que el programa se emitió en vivo, como cuando Carla Giraldo apareció haciendo algo indebido al aire, pero se recompuso pronto y lo convirtió en un anécdota divertida.

(Lea después: Carla Giraldo se defendió de error en ‘La casa de los famosos’ y despejó una gran duda)

Sin embargo, otros fueron de sonido y de producción, que sí significaron críticas en redes sociales y los memes se multiplicaron.

Este lunes, en el segundo capítulo, otro de esos problemas se hizo viral en redes. Aunque no salió en vivo en televisión, sí se vio en la plataforma VIX, donde también se transmite las 24 horas y sin censura.

Sucedió cuando Cristina Hurtado aprovechó un corte en la transmisión en vivo por el Canal RCN para hablar con la producción, pero no tuvieron en cuenta que sí estaban saliendo en la plataforma en línea y se vio todo.

El video del momento salió en redes, cuando una de las ayudantes de maquillaje le hace retoques y ella confirma a micrófono abierto que escucha a la producción:

“Te escucho, pero me escucho a mí misma… Sí… ¿Hola? Sí, me escucho. Dale, lo manejamos pero por favor al aire no, que no me escuche”, dice, justo antes de comenzar a presentar un segmento.