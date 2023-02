Desde los últimos días, cientos de personas han viajado a la ciudad de Barranquilla con el fin de disfrutar del Carnaval. Anoche, en el estadio Romelio Martínez, fue coronados los Reyes Natalia De Castro González y Sebastián Guzmán Gallego.

¿Por qué Carolina Soto casi “no puede” viajar al Carnaval de Barranquilla?

Algunos famosos se encuentran presentes, entre ellos, Carolina Soto, presentadora de ‘Día a día‘, el programa matutino de Caracol Televisión. Ayer, a través de sus historias de Instagram, la caleña mostró que tuvo que pedirle permiso a sus hijos para poder ausentarse durante este fin de semana. “Bueno, mami, te dejo ir al Carnaval de Barranquilla, pero pórtate bien y vuelve rápido, me voy a quedar dos noches despierta esperándote”, le dijo con mucha ternura e inocencia su pequeña hija Violeta.

Luego, la presentadora mostró que su hija le estaba haciendo una pequeña “pataleta”, pues ya no quería que se fuera de viaje. “Me están quitando el permiso”, escribió en sus historias, mientras mostraba un video donde aparece la niña haciendo ‘pucheros’. “Yo te quiero acá, tú no me dejas para nada. Te voy a desaparecer (con una varita mágica) para que no te vayas para el Carnaval”. El tierno momento fue recibido con mucha gracia por los internautas.

Hija de Carolina Soto le pidió un hermanito

En ese mismo momento, Carolina contó que Violeta quiere que ella se vuelva a casar con su esposo Germán González para que tengan otro bebé. “No mi amor, ya esta barriguita no está para más bebés”, dijo la compañera de set de Carolina Cruz, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas.