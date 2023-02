La verraquera de Carolina Cruz está más que comprobada con todo lo que le ha pasado en su vida, especialmente en los últimos años. Sin embargo, ella reconoce que haber superado todas esas pruebas también ha tenido unas consecuencias en su vida.

Este martes, en ‘Día a día’, las invitadas fueron Yeimi Paola Vargas y Mari Manotas, dos mujeres que, como la presentadora, anunciaron su separación en los últimos años, tras haber conformado una familia con hijos con sus exparejas.

Entre ellas hablaron del divorcio y de cómo comenzar nuevas relaciones, pues algunas ya lo han hecho. En la conversación, Carolina Cruz participó como entrevistadora y ‘panelista’, pues, cuando hablaban de si los hombres le huyen a mujeres exitosas, ella contó un error que ha cometido en su vida.

“Lo digo por experiencia propia: cuando somos tan empoderadas y sentimos que todo lo podemos y que no necesitamos a nadie al lado, eso es un grave error”, dijo Carolina Cruz.

De hecho, ella explicó su concepto: “No dejamos que la persona que está al lado cumpla con su posición de hombre, y no hablo desde el machismo, sino del hombre que apoya, que consiente, que está pendiente, que quiere invitar a comer, un viaje; eso no se nos puede olvidar a las mujeres porque nos empoderamos tanto, que decimos que nunca nos hace falta. Lo digo por experiencia propia: yo soy pasada y es un gran defecto porque digo ‘A mí nada me queda grande, no necesito de nadie’. Termina uno cargándose de cosas que no se tiene uno por qué cargar como mujer”, aseguró.