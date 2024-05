Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

En medio de la celebración del natalicio número 67 del cantante fallecido Diomedes Díaz, su exmanager y amigo Joaquín Guillén contó una anécdota con relación a la canción ‘No intentes’, de la autoría de Ómar Geles.

Este fue el primer tema que ‘El Cacique de La Junta’ le grabó a Geles, incluyéndolo en el álbum Incontenibles al lado de Gonzalo Arturo ‘El Cocha’ Molina, grabado en 1987.

(Vea también: Surgen nuevos números de la suerte de Diomedes Díaz por lo que reveló la Registraduría)

Según el relato de Joaco Guillén, Diomedes no quería grabar la canción porque no le llamaba mucho la atención, sin embargo, accedió a hacerlo por sugerencia de su exmanager.

“Cuando Diomedes fue a cantar esa canción no le gustaba mucho y me preguntó que de quién era esa canción. Le dije: que de Ómar Geles, ‘El Negrito’ hijo de la señora Hilda, la que nos cosía los uniformes a nosotros del conjunto. Y Diomedes dijo: ‘Erda compadre, pero a mí no me suena esta canción’. Le dije que escuchara la segunda estrofa que compaginaba con la primera”, contó Guillén.

Lee También

Añadió, que su compadre le hizo la advertencia de que “si la canción no pegaba”, se iba a encargar de difundir en medios de comunicación que la había grabado por idea suya, sin imaginar que ‘No intentes’ se convertiría en un éxito, el cual se sigue escuchando en la actualidad después de 30 años de su grabación.

“Le dije que la grabara, le rogué, le rogué y la cantó, a lo que terminó de cantarla me dijo: ‘Compadre, si esta canción no pega lo digo por la prensa hablada y escrita que fue escogida por usted’. Le pedí a Dios que pegara y pegó, fue un éxito y después en los otros discos me decía que no le fuera a dejar a Ómar por fuera”, agregó.

Además de ‘No intentes’, Diomedes Díaz le grabó también a Ómar Geles las canciones ‘La falla fue tuya’, ‘Pueda ser que no me extrañes’, ‘Qué vaina tan difícil’, ‘No puedo vivir sin ti’ y ‘Con mucho gusto’, entre otras.

No dejes de leer: En una pequeña casa nació Diomedes Díaz, el más grande cantor vallenato

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.