Shelton no es ni el primero ni el último artista que se toma unas cuántas copas antes de subirse al escenario, pero parece que a él le sentaron un poco mal. Aunque, no tuvo reparo alguno en aceptar que lo había hecho y dijo:

E inmediatamente apareció uno de sus seguidores proporcionándole el material, del cual se burló y aseguró que todo había sido culpa del cantante Pitbull. Shelton dijo:

By the way @pitbull …I blame you. It was my attempt at competing with your show… I am a dancing son of a bitch when I don’t take a 10 second giant shit fall…

Parece que el artista de música Country se ha tomado el hecho con bastante humor, pero una de sus seguidoras llamada Shana Tristán no estuvo muy de acuerdo con su presentación y otros más la apoyaron, ella dijo:

Y el cantante le respondió:

So,that's the type of quality show that you put on,…for people that spend their hard earned money to come see you, is for you to show up drunk? That's some Justin Bieber on Hennessy, throwing up on stage, nonsense right there!

