En entrevista con Diva Rebeca para su popular ‘show’ en Youtube la ex participante de ‘Yo me llamo’, y actriz de producciones como ‘Niche’ y ‘Amar y vivir’ aseguró que vivió momentos difíciles por cuenta de su última relación.

“Sentía que no estaba bonita, un novio me dijo que yo tenía un par de huevos fritos y eso me llevó a mí a ponerme las prótesis, pero siempre quise a través de mi cuerpo comunicar sensualidad. Y siempre me sentí muy juzgada. Me han dicho que soy una fácil. Y la gente no sabe que yo vengo de una relación de la que salí en la que sufrí mucho maltrato, en donde mi parte sensual desapareció. Yo me sentí hasta una vaca muerta”, aseguró.