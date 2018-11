La mujer, bailarina de Taxi Orquesta, contó a La Red que ella le terminó a Nairo a finales de julio de este año, luego de que pasara “algo muy grave” en su relación. Aunque él la buscó poco después, ella no quiso regresar con él.

De acuerdo con Yohana, el actor se “encaprichó” y se “obsesionó” con ella, y por eso comenzó a manipularla diciéndole que se suicidaría. Él llevó a cabo su amenaza y el pasado 28 de octubre se lanzó desde un puente vehicular de la capital, en la calle 68 con Avenida NQS.

Antes de que eso ocurriera, el actor fue a la casa de su ex, con flores en mano, para pedirle que regresara con él, pero ella lo rechazó y le pidió que se fuera, agregó la bailarina.

Ella también indicó al programa que esa no fue la única vez que trató de quitarse la vida. En una ocasión, Nairo “intentó atravesársele a un Transmilenio” en Bogotá, así que ella llamó a una ambulancia y a la familia de él para informar lo ocurrido.

Yohana añadió que su ex también se tomó unas pastillas 2 veces para intentar suicidarse y que constantemente él le “mandaba videos en lugares de la Circunvalar, queriéndose botar con carro y todo”. Además, en una ocasión Nairo compró un cuchillo para cortarse las venas de las muñecas.

Esa última vez, la bailarina le dijo a su exsuegra que por favor enviaran a Nairo a un lugar donde pudieran ayudarlo, pues ella ya no podía hacer nada por él:

“En mis manos no estaba [ayudarlo] porque lo único que él quería de parte mía era que yo le dijera que lo amaba, que volviera con él, y yo ya no lo amaba ni quería volver con él. Yo no podía ser mentirosa y engañarlo, ni darle falsas ilusiones”.