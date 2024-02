Camilo Jiménez personificó a Rafael Cardona, alias ‘Rafico’, en la serie se retrata la vida de la narcotraficante Griselda Blanco. En entrevista con el programa ‘La red’, contó cómo fue su proceso para llegar a trabajar con Sofía Vergara.

(Vea también: Quién fue Griselda Blanco, de serie de Netflix, en verdad y por qué era ‘La viuda negra’)

Jiménez, fue el primer eliminado del ‘reality’ de 2003, ‘Gran Hermano’, de Caracol Televisión. “Después de salir me pedían autógrafos, gracias a la experiencia del ‘reality’ detonó en mi vida un afán de volverme un contador de historias a través de las cámaras”.

El actor estuvo incursionando en la dirección de cine y por años se alejó de la actuación, sin embargo, en su mente nunca borró ese sueño.

En 2019 emigró a Los Ángeles, Estados Unidos, para incursionar como actor en ese país, sin embargo, no fue fácil para él empezar de cero.

“Lavé platos, fui picador de alimentos, e hice trabajos en cualquier cosa. Uno no puede pretender llegar a acá y decir: ‘tengo que obtener lo que yo me merezco’. No, aquí las cosas no son así, aquí toca trabajar en lo que salga”, enfatizó Jiménez para ‘La red’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Camilo Jiménez Varón (@camilojimenezvaron)

Lee También

Luego de un par de años, su mánager le pasó seis opciones de ‘casting’ y eligió una que particularmente estaba bien escrito:

“No tenía ni idea de que se trataba de Sofía Vergara, Netflix, ni siquiera de que era para ‘Griselda’. Se trataba simplemente de una escena de un traficante hablando con una mujer, eso fue todo. Pasaron dos días y me llamaron para decirme que comenzaría a grabar en noviembre”.

Para el actor bogotano, Sofía Vergara es una deidad: “Sofía no es de este plano, ella es una deidad, la gente la busca, la admira, la quiere”.

Para Jiménez su historia puede servir como ejemplo para otros actores: “Mi historia sirve para decir que sigan lavando esos platos, haciéndolo y no se olviden de sus sueños, lo que los define como seres humanos”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.