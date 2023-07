A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el actor vallenato Aco Pérez, quien fue finalista del ‘reality’ ‘Survivor’ del canal RCN, comparó las culturas colombianas y estadounidenses, así como la decisión de las personas que deciden salir del territorio nacional.

En el clip se ve al actor caminando por una calle de la ciudad de Jersey mientras empieza a reflexionar sobre el estilo de vida tranquilo que se vive en ese lugar, mencionando que parece que estuvieran en una “jaula de oro”, ya que las personas poseen un estatus social alto, pero al parecer, no tienen diversión.

“Estoy aquí en un barrio bonito en New Jersey, con casas bonitas, pero me pregunto si la gente será feliz. Aquí esto termina siendo como una jaula de oro, yo creo que a la gente le hace falta ese ruido, ese desorden que tenemos nosotros en Colombia, le hace falta el ambiente de barrio”, dice inicialmente Aco Pérez en el video.

Aquí reflexionando sobre emigrar y lo que tenemos en Colombia, dos mundos distintos 🇨🇴🇺🇸 pic.twitter.com/rqhQuq4eyI — Aco Perez (@aco_perez) July 14, 2023

Añadió que, en comparación con los barrios de Valledupar y Colombia, en las calles de la ciudad estadounidense hace falta el ruido y la interacción entre los vecinos y con diversos vendedores de productos alimenticios.

“Aquí todo muy lindo: casas hermosas, carros lujosos, pero no hay bulla, no se escucha un diomedazo de fondo, el man del peto pitando, el japeo del vecino, no se escucha un ‘¡Ey!, Jaco’ nada, esto aquí es una jaula de oro, por eso es muy verraco la gente que emigra. Yo emigré hace muchos años, muy lindo y todo, pero al final esto termina siendo una jaula de oro y admiramos a todos los que salen de la casa y emigran ¡Piénselo!”, expresa finalmente Aco.

El video fue comentado por varios usuarios en Twitter, quienes expresaron que, aunque en Estados Unidos la vida puede tornarse un poco aburrida, las personas tienen seguridad y tranquilidad, diferente a lo que ocurre en Colombia.

“Son culturas muy diferentes. La vida americana es así: tranquila y tirando al aburrimiento. Cada quien vive en su mundo como mejor le parece”, “Excelente ambiente para vivir con la familia. La tranquilidad es lo mejor”, “En el valle no podrías estar haciendo ese vídeo, por ejemplo” y “Se respira seguridad, de seguro no te van atracar”, fueron algunos de los comentarios.