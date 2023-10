Según datos brindados por la Cámara de Cosméticos y Aseo de la Andi, los perfumes son los productos cosméticos más vendidos en Colombia, posicionándose como un bien de consumo masivo. Se pueden encontrar perfumes de distintos precios, desde USD 5 hasta USD 350 aproximadamente.

Al respecto sostiene Juan Carlos Castro, director de la Cámara de Cosméticos y Aseo de la Andi: “los resultados reflejan la mayor dinámica de este sector en el país, así como el efecto de inversiones en los últimos años. Hacia futuro se espera desarrollar proyectos de encadenamiento para aumentar la productividad y generar nuevos productos a partir de la biodiversidad colombiana”.

Hasta hace poco más de 20 años, los perfumes en Colombia no representaban un porcentaje significativo de ventas. Sin embargo, con el paso del tiempo eso fue cambiando y en la actualidad el sector de perfumería es uno de los más importantes dentro del mercado de belleza.

Se pueden encontrar distintas fragancias para hombre y para mujer que representan el estilo de cada usuario y que resultan ideales para lucir en distintos momentos del año.

Los perfumes para hombre más buscados

La variedad de opciones que puede encontrar una persona al momento de buscar un perfume es muy amplia. Entre las fragancias para hombre más buscadas en el país se encuentra el perfume Jean Paul Gaultier hombre, Calvin Klein y Hugo Boss, entre otros.

A continuación conoceremos algunas de las características de cada uno de ellos para saber por qué han logrado posicionarse como algunas de las alternativas más buscadas y cómo impactan sus ventas en la economía local.

Jean Paul Gaultier

Una de las características que destaca a Jean Paul Gaultier perfume hombre precio, ya que si bien no se trata de las fragancias más baratas, sí resulta accesible a la vez que brinda elegancia y alta duración en la piel.

El precio de perfume Jean Paul Gaultier hombre puede variar dependiendo de varios aspectos: de acuerdo a la fragancia, al tamaño, a la antigüedad del perfume, entre otros. Por lo general, suelen costar alrededor de USD 100.

Una de las fragancias más buscadas es Jean Paul Gaultier perfume hombre Liverpool, y también se destacan entre las más icónicas La Male y Le Beau.

Calvin Klein

En el ranking de las fragancias más buscadas también se encuentra Calvin Klein perfume hombre. Una marca con una gran trayectoria que ha sabido conquistar al público de Colombia y el mundo.

La loción Calvin Klein hombre también se encuentra entre las más buscadas por su fragancia duradera, su elegancia y porque también es uno de los perfumes con mayor trayectoria y que se puede encontrar a precios accesibles.

Quienes prefieren fragancias menos intensas y duraderas, pueden optar por una colonia Calvin Klein hombre, que ofrece una estela moderada y resulta ideal para quienes prefieren fragancias más sutiles.

Se puede encontrar una gran variedad de perfumes Calvin Klein hombre para los distintos estilos. Entre los más vendidos se encuentran CK One, Eternity, CK Be y CK Everyone, entre otros.

La gran variedad de Calvin Klein loción hombre posibilita que cada usuario encuentre su fragancia ideal, convirtiendo a esta marca en una de las más buscadas del mercado.

Hugo Boss

En tercer lugar se encuentra el perfume Hugo Boss hombre, que también se destaca en el mercado por ser uno de los más vendidos, colaborando así con el impacto positivo de la industria de perfumería en la economía colombiana.

Los distintos tipos de perfume Hugo Boss hombre precio Colombia varía según el tamaño, el tipo de fragancia, el año de lanzamiento, entre otros aspectos.

Los perfumes Hugo Boss para hombre se posicionan entre los más buscados por sus fragancias elegantes, duraderas y su exclusividad.

Entre las fragancias más vendidas de esta marca se encuentra el perfume de hombre Hugo Boss original, Unlimited, The Scent Absolute y Reversed, entre otras.

Si bien el perfume Hugo Boss hombre precio puede variar entre los distintos modelos, en general suelen tener un valor de alrededor de USD 140.

Cómo elegir un perfume

Al momento de elegir un perfume son varios los factores que se pueden tener en cuenta, como el tipo de fragancia, la reacción en la piel, la familia olfativa, el uso y el momento del año en que se usará.

Tipo de fragancia

Los perfumes pueden tener distintos tipos de concentración, y por eso se clasifican entre distintos tipos de fragancias. Las más comunes son eau de toilette, eau de parfum y eau de cologne, aunque también se pueden encontrar eau de fraiche.

Estos distintos tipos de fragancias ofrecen al usuario distintos grados de concentración de las esencias, que se traduce en más o menos tiempo de duración y menor o mayor intensidad de su estela.

Quienes prefieren fragancias más livianas y suaves, deben buscar eau de fraiche, eau de cologne ó eau de toilette. Estos tres tipos de fragancia poseen la menor concentración de aceites aromáticos.

