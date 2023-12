La joven apareció llorando en cámara explicando lo que le había sucedido a la hora de vender un celular iPhone a través de la página Mercado Libre.

(Vea también: Aplicaciones que le ayudarán a identificar estafas; le dirán quién y desde donde lo llaman)

Según su relato, le envió el teléfono al comprador luego de comprobar en la plataforma que el trámite había sido exitoso.

Sin embargo, el cliente recibió el dispositivo, pero a ella no le consignaron la plata, pues por aparentes chats de atención le informaron que debía pagar el 10 % de la venta para recibir el monto total de la misma.

A la mujer le pareció extraño que le pidieran por Nequi cerca de 400.000 pesos, correspondientes al 10 % en cuestión, pues le dijeron que no se los podían descontar de los 4 millones de pesos del negocio, montó que jamás recibió.

Finalmente, la ‘tiktoker’ dijo que el cliente se comprometió a ayudarle en este caso y que desde Mercado Libre le comentaron que se trataba de una nueva modalidad de estafa.

Lee También

Acá, el relato que la joven publicó en TikTok:

“Vendí un iPhone por Mercado Libre, me enviaron un correo de venta exitosa con los datos del comprador, mis datos, el número de compra y un link para contactarme con el comparador y con Mercado Libre. Todo se veía muy seguro. Al contactarme con Mercado Libre me dijeron que debía pagar el 10 %, como 400.000 pesos a un Nequi, lo que me pareció raro. Fui a otro link de Mercado Libre y me dijeron que era una estafa y que me habían robado la plata que me habían consignado. El dinero quedó volando. Confío en que el comprador pueda reversar el pago y que no tenga nada que ver”.