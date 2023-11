Muchos jóvenes en Colombia eligen una carrera universitaria, la estudian, pero al graduarse se estrellan con el mundo laboral y terminan decepcionados de su profesión. En su mayoría, porque no encuentran trabajo, los sueldos son malos o simplemente porque su labor no los llena.

Juan Ricci, psicólogo de la Universidad del Rosario y miembro del Centro de Experiencias para Futuros Rosaristas, entregó en Portafolio algunas claves para las personas que se arrepienten de haber estudiado una carrera.

En primer lugar, mencionó que si el arrepentimiento tiene que ver con que pueda gustarle otra carrera, podría estudiar las dos, buscando que la una se complemente con la otra y no desaprovechar los conocimientos obtenidos.

En caso de que no definitivamente no le interese lo que esté estudiando y no se vea ejerciendo la profesión en el futuro, la mejor opción es buscar acompañamiento e informarse muy bien de otras opciones de carrera.

“Para no perder el tiempo en este proceso puede preguntar en la universidad si es posible homologar algunas materias”, sugirió el experto en el citado medio.

Finalmente, detalló que si hay una reincidencia en la deserción, es decir, que una persona entra a una carrera, renuncia a ella y luego entra a otra y repite, “el problema puede ser la falta de acompañamiento que le brinde las herramientas para hacer la exploración personal y profesional que yo propongo, pero también se requiere un acompañamiento a nivel emocional”.

Carreras de las que más suelen arrepentirse quienes las estudian

Encabezando la lista aparece la carrera de periodismo, la cual obtuvo un 87 % de arrepentimiento de los encuestados. Seguida de esta va sociología con el 72 %, comunicación social (organizacional) con 64 % y educación con el mismo porcentaje, explicó Portafolio.

En quinto lugar, la gerencia de mercadeo con el 60 %. Le siguen asistencia clínica 58 %, ciencia política un 56 %, lengua y literatura inglesa con el 52 %, y biología con el mismo porcentaje.

El rechazo de los profesionales por sus carreras se debe a que en la mayoría de los casos al obtener su título profesional y enfrentarse al entorno laboral se desilusionan de las mismas debido a la dificultad de conseguir trabajos bien pagos.

