El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reiteró que en el mes de marzo no se subirá el precio del ACPM. Esto debido a qué aún no se ha llegado a un acuerdo con el gremio de los transportadores del país, sobre cuál debería ser el incremento del combustible.

Además, mencionó que se siguen realizando las reuniones con el gremio del transporte. Sin embargo, aún por parte del Gobierno no se ha entregado la propuesta del incremento.

Cabe mencionar, que desde el año pasado el gremio de los transportadores presentó su propuesta para que pasará el costo de un galón de ACPM de $ 9.000 a $ 10.700.

Con lo anterior, reiteró el funcionario que el precio del combustible no presentará incrementos en el mes de marzo.

“No, no vamos a subir el precio del diésel este mes, el tema es que también tenemos que ajustar los tiempos porque los transportadores no pueden ajustar todos los meses los fletes, entonces, no podemos hacerlo sin concertar con ellos”, dijo.