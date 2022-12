Y es que, según él, se anunciaba que la aprobación de la reforma tributaria “iba a provocar una caída del peso colombiano”, pero “esa primera crítica no funcionó”.

Para Petro, “la tasa de cambio actual es de 4760 y pico”, dato que es erróneo por más de 50 pesos según la tasa representativa de este martes, pero también añadió que es casi “la misma con la que recibimos el gobierno”. Esto también está lejos de ser cierto, pues el 7 de agosto pasado, día en que asumió el poder, el dólar estaba en 4.337 pesos.

Aunque reconoció que se trata de datos “coyunturales y volátiles”, insistió en que “la aprobación de la reforma no trajo una caída del peso”, algo que resulta cuestionable pues son muchos los factores que influyen en ese tema. Sin embargo, el dólar sí alcanzó su máximo histórico justo en los días en los que estaba por terminar de discutirse en el Congreso, más exactamente del 5 al 7 de noviembre, cuando estuvo en 5.061 pesos.

“Se puede concluir que la aprobación de la #ReformaTributaria no trajo una caída del peso”: Presidente @petrogustavo. pic.twitter.com/4C8s3g50wn — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 14, 2022

En su intervención, Petro también manifestó que la tasa cambiaria “está perdiendo volatilidad”, aunque reconoció que “cualquier resfriado puede cambiarla”. En su concepto, el dólar ya está en una etapa de “estabilidad y tendencia a la revaluación”, que también resulta una verdad a medias. Si bien en las últimas semanas los cambios rara vez han sido de más de 100 pesos, tampoco ha bajado lo suficiente como para hablar de revaluación.

Pero Petro no se detuvo allí y se mostró confiado en que le ganará el pulso a la oposición sobre los posibles efectos de la reforma. En particular habló de “una segunda crítica que está por verificarse”, y es que la reforma “puede detener el crecimiento de Colombia”, pero será algo que solo se verá con el tiempo.

En ese sentido, recordó que la economía mundial de por sí sufre consecuencias que tienden a facilitar esa posibilidad, como la amenaza de recesión y estancamiento económico. “Aquí se necesitan medidas anticíclicas” para que “en lugar de profundizar el estancamiento, el gobierno logre, por lo menos, dulcificarlo”.

“Una de las promesas es disminuir la desigualdad social”, comentó, y dijo que será “el año entrante, cuando traiga las cifras del coeficiente Gini”, que se sabrá “si la reforma ayudó a disminuirla, fue inocua o, como algunos sectores nos han criticado, podría ser regresiva”.

Petro anuncia proyecto de adición presupuestal para redistribuir lo que recaude la reforma tributaria

El jefe de Estado también anunció la presentación de “un proyecto de adición presupuestal, que es en qué se va a gastar la reforma tributaria”, que vendría en febrero y trazará el camino por el que se encausarán “los objetivos que nos propusimos al pedirle a parte de la sociedad un mayor esfuerzo tributario”.

Entre algunos de los rubros que se verían beneficiados con esa adición presupuestal, Petro mencionó la “expansión de la educación superior pública”, la “justicia ambiental”, la transición energética y una “mayor adecuación del Estado para mejorar las finanzas públicas”, así como el “fortalecimiento de la Dian para disminuir la elusión y la evasión”.

También habló de reorientar el índice de crecimiento, pasando del PIB a la cantidad de puestos de trabajo creados. “Financiar la economía popular, mundo campesino, puede ser mejor medida anticíclica para el próximo año. Es allí donde se está produciendo la mayor parte de los puestos de trabajo”, mencionó.

“Hasta la fecha hay datos muy positivos que permiten cierto optimismo hacia el año entrante”, indicó, dejando una pulla a gobiernos pasados al decir que “el crecimiento de puestos de trabajo no se debió a la disminución de la tasa de participación de la población”, es decir al “cansancio de la gente de buscar empleo”, cuyo efecto es que baja desempleo:

“Aumentó tasa de participación y aun así sigue creciendo el empleo”, sostuvo. “Sostener eso el año entrante será el gran reto”.

Petro agradeció al Congreso por tramitar con presteza su reforma

Por último, Petro también se congratuló por cómo se aprobó la reforma en el Congreso. Según él, “muestra lo que podría ser un nuevo congreso, diferente de lo que ha sido” pues “se atrevió a votar en contra de lo que han sido sectores poderosos”, a diferencia de lo que era cuando él era congresista: “Un congreso subordinado del interés particular y alejado del interés general de la población”.

Por primera vez un congreso que se atrevió a tener independencia. No tanto como hubiéramos querido; siempre hay puntos medios, temas que no se logran… Me hubuera gustado el impuesto a grandes pensiones”, comentó, prefiriendo quedarse con lo bueno: “Logramos lo principal”.

Incluso mencionó a la oposición, “porque siempre ideas que surgen de la oposición pueden ser importantes”:

“El Congreso está para eso, para el debate. El debate no está en el que se encierra y no sale de las pasiones dentro del espacio parlamentario. Tiene un valor si sale y se vuelve debate público”, dijo. “Una sociedad que debate es una sociedad mucho más viva que una sociedad que se queda en silencio”, concluyó.

A continuación puede ver la intervención completa del jefe de Estado al firmar la reforma: