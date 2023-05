En entrevista con Valora Analitik, el ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, anunció que, desde que llegó al cargo, solicitó la renuncia de toda la dirección del Ministerio de Hacienda.

Esto, según anunció, se debe a un protocolo que se usa cada vez que una persona llega a un nuevo un cargo.

“Yo llegué a la entidad y tengo ahí las renuncias protocolarias de toda la dirección, ahí están en el escritorio. Tendré el tiempo y el espacio para decidir, solo que antes de que yo llegara, por ejemplo, el viceministro técnico había renunciado y yo ya tengo escogida la nueva viceministra”, dijo Bonilla.

Esto en referencia a la designación de María Fernanda Valdés, tal y como confirmó en primicia Valora Analitik.

De otro lado, respaldó las decisiones que tomó el nuevo superintendente financiero, César Ferrari, de solicitar la renuncia protocolaria a seis de sus funcionarios.

“Estas son todas protocolarias, como en todas las entidades, cuando llega alguien; no haría drama con eso”, dijo.

Con esto, Bonilla espera que el nuevo superintendente no realice cambios dramáticos en la entidad, sin embargo, señaló que Ferrari está encargado y avanza el proceso de selección y titularidad.

“Esa titularidad seguramente la tendremos en un periodo de 8 a 15 días y esperamos que el superintendente actúe en concordancia para mantener la estabilidad de la entidad y las relaciones con el sector financiero”, agregó.

Bonilla habla de déficit fiscal

El jefe de la cartera de Hacienda, en la entrevista otorgada a Valora Analitik, señaló que solo les queda un mes para terminar de revisar todas las metas que se presentarán en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

“Lo que tenemos hoy está desde diciembre del año pasado y estamos en un proceso de construir el MFMP y tenemos un mes para concluirlo, allí vamos a revisar todas las variables”, dijo.

Sin embargo, la que más le preocupa al Gobierno en este momento es la del déficit fiscal, que se ha afectado por la caída en los precios internacionales del petróleo.

“En el déficit fiscal, encontramos es que el petróleo fue proyectado en US$ 94 y hoy está en US$ 77, por lo tanto, dentro de las proyecciones no tendríamos los ingresos que se esperaban”, anunció Bonilla.

De acuerdo con las cifras entregadas por el gobierno de Gustavo Petro, el año pasado, el déficit fiscal terminó en 5,3 % del PIB y a la fecha se encuentra en 3,8 %.

“Sigue siendo una reducción sustancial y nos mantenemos dentro de la regla fiscal y la tendencia de seguir reduciendo los déficits”, agregó.

Ahora bien, es clave recordar que, días atrás, desde el MinHacienda confirmaron que se revisará la meta de déficit, teniendo en cuenta la caída en los precios del crudo.

¿Se modificará el ciclo petrolero en Colombia?

El funcionario anunció, además, que no se va a modificar el ciclo petrolero en el país.

Sin embargo, está esperando el informe sobre las reservas de petróleo y gas que entregará la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), para tomar decisiones.

“Nosotros vamos a recibir del informe de la ANH cuáles son las reservas reales del país y también va a decir los resultados para los contratos de exploración vigentes, eso es lo que vamos a tener ahí, pero el ciclo petrolero no se va a modificar”, dijo.

El reporte de reservas y petróleo y gas de 2022, según reveló este medio, se conocerá en la última semana de mayo.

De otro lado, Bonilla puntualizó que las proyecciones que tiene el Gobierno Nacional es que, a 2025, el país va a seguir vendiendo petróleo y gas en las mismas dimensiones que actualmente tiene.