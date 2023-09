El millonario auxilio económico que estaba destinado para financiar los déficits operacionales de la empresa que opera el sistema de transportes masivo de Barranquilla, ahora tendría un futuro incierto.

(Vea también: Familia de joven arrollado por bus de Transmetro en Barranquilla exige justicia por el hecho)

Lo que no estaba en las cuentas o por lo menos no se habría advertido, es que la compañía Consorcio Grandes Proyectos demandó a Transmetro por una deuda que ronda, sin intereses, los 8 mil millones de pesos, detalló Zona Cero.

Por dicha exigencia, la cuenta corriente de Transmetro, en bancos como Serfinanza (de la familia Char), terminaron embargadas por el consorcio que construyó la estación de Portal de Soledad, una de las de mayor envergadura, añadió Blu Radio.

En 2020, un fallo judicial le dio la razón al consorcio y hoy la deuda de la empresa Transmetro con la mencionada constructora suma, con intereses, un valor de 18 mil millones de pesos.

La gran preocupación que surge en la dirección de Transmetro es que los recursos girados por el Gobierno Nacional, 27.269 millones de pesos, no puedan ser utilizados para los fines estipulados en el menor tiempo posible

“Estamos haciendo un esfuerzo con recursos de los mismos socios de los operadores”, dijo a Blu Radio Juan Carlos Calderón, gerente de Metrocaribe, uno de los operadores del sistema.

Lee También

No obstante, emerge la duda de porqué Transmetro no informó al Ministerio de Hacienda sobre ese detalle, no menos importante, relacionado con la deuda a un privado.

Actualmente, Transmetro, en promedio, moviliza cerca de 70 mil pasajeros al día en Barranquilla y su área metropolitana, por lo que de no haber una pronta solución al embargo de sus cuentas se podría ver afectada la operación del sistema de transportes.