En días pasados, el ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, se fue en contra de dos empresas que comercializan energía en la Costa Caribe de Colombia y las acusó de ser las responsables de los aumentos de las tarifas que, a su vez, han presionado la inflación total.

La inflación en Colombia ha venido descendiendo. En los resultados que se presentaron el pasado 7 de diciembre, el Dane reveló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a noviembre se ubicó en el 10,15 % anual.

Con eso de base, el ministro de Hacienda, Ricardo bonilla, aseguró que lo que ha generado que la inflación no baje significativamente han sido por dos factores clave.

“Hoy tenemos que el problema de inflación no está en demanda, no es inflación de alimentos, no es inflación de otro tipo de bienes y servicios, es inflación de precios que el Estado regula y que tiene que ver con resolver problemas anteriores o con resolver problemas de coyuntura. La inflación de noviembre lo que nos dijo es que hay dos factores que están interviniendo en el incremento de precios mensual, el primer factor es el eléctrico o el energético y el segundo factor son los combustibles”, dijo Bonilla.

A su vez, aseguró que, en el caso de la inflación por energéticos, se debe principalmente a dos empresas del sector las cuales funcionan en la costa Caribe.

“¿Por qué subió el IPC en energéticos?, porque el pacto de estabilidad tarifario que se había logrado hacer se agotó en septiembre, octubre y noviembre, las entidades comercializadoras volvieron a incorporar la opción tarifaria y a cobrar la deuda pasada a los usuarios, entonces donde está el incremento real de esto es en la costa y tiene nombre propio Afinia (del Grupo EPM) y Air-e”, agregó.

Además, mencionó que las regiones que han estado principalmente afectadas son: Magdalena, La Guajira, Cesar, Bolívar y Atlántico.

Por ello, el ministro no descartó la posibilidad de volver a revisar esa medida de la opción tarifaria.

“Hoy el interrogante es si podemos volver a revisar esa opción tarifaria porque los usuarios no pueden ser los que estén pagando las consecuencias de una política que en un proceso de pandemia en la que se le entregó a los comercializadores la posibilidad de no cobrar, pero hoy lo están cobrando”, puntualizó.

Agregó que lo que están pagando los usuarios en estos momentos son las deudas que tienen hace cuatro años.

Responde una de las empresas acusadas

Valora Analitik consultó con Yulieth Porras Osorio, gerente de la Empresa de Energía de Pereira y miembro de la Junta Directiva de Air-e sobre la acusación del ministro Bonilla.

La opinión de la directiva es relevante porque la Empresa de Energía de Pereira es dueña del 25 % de Air-e y Porras está en su Junta Directiva.

La experta explicó que las tarifas de energía han subido en todo el país, incluso en algunas regiones más que en la Costa Caribe.

Ese incremento, dijo, se debe a varios factores, entre ellos la subida del precio de energía en bolsa que pasó de negociarse en $ 250 el kilovatio por hora (hv/h) en septiembre de 2022 hasta llegar a superar los $ 1.017 en septiembre del 2023. Es decir, un aumento de alrededor del 400 %.

Al tener esa tarifa costosa de parte de las empresas generadoras, dijo Porras, el 66 % de la tarifa va destinada a esas generadoras y transmisoras, por tanto, si no se controla el precio al que están ofreciendo energía las generadoras poco se puede hacer para controlar el precio final de la tarifa a las personas en sus facturas mensuales.

La demanda de energía en la costa norte del país comparada en los últimos dos meses de 2022 frente al mismo periodo de 2023 ha subido alrededor del 20 % como consecuencia de las altas temperaturas provocadas por Fenómeno de El Niño. Si se compara con el resto del país, supera ampliamente el 4 % al que crece la demanda de energía en toda Colombia.

Entonces, dijo la ejecutiva, el 66 % de la tarifa de energía se destina al pago de los generadores y ese porcentaje tiende a ser más alto a medida que el kilovatio en bolsa sigue aumentando.

Si no se le pone techo al precio al que están ofertando las generadoras, se va a seguir repitiendo la situación actual, advirtió la experta.

En este momento no hay un control efectivo al precio al que están ofertando y el Gobierno está revisando el tema desde hace varios meses.

También recordó que se ha dicho desde la Superintendencia de Servicios Públicos que las generadoras pueden subir el precio de la energía ofertada por la pura expectativa de riesgos que se pueden presentar, pero, si esos riesgos no se materializan, el dinero que se les pagó de más no se devuelve a quienes compraron los pedidos de energía.

Medidas de parte del Gobierno Petro

Precisamente, la semana pasada desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia (Creg) se anunciaron medidas para proteger la creación del precio de la energía en bolsa.

Ese anuncio se da en momentos en que el precio de energía en bolsa se desplomó 49 % durante noviembre y terminó reflejando precios alrededor de $ 500 por kilovatio por hora.

