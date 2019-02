La afirmación de Hernández fue recogida por Noticias Uno que advirtió una evidente contradicción entre el Conpes y el Plan de Desarrollo en lo que tiene que ver con el cobro por la renovación del registro mercantil.

Según ese medio, mientras el Consejo Nacional de Política Económica y Social considera que este cobro es inconveniente y que fue eliminado en otros países de la región, en Colombia se mantiene y se constituye además en una carga para los pequeños empresarios.

“Al pequeño empresario lo estamos ahogando porque si no se puede registrar en la Cámara de Comercio porque no pagó unas cuotas, entonces queda prácticamente inhabilitado; no tiene créditos, no tiene absolutamente nada; estamos es acabando con el pequeño empresario, fuera de eso”, dijo Hernández al noticiero.

Y añadió que este panorama ya se lo había informado al presidente Duque, pero que el mandatario no asumió el tema en su conjunto, sino por “pedacitos”.

“Al presidente Duque, antes de ser presidente, le informé, le entregué todo esto; me preocupa es que uno le entrega todo esto a los políticos y ellos no hacen nada al respecto; seguimos protegiendo pedacitos; no pensamos país”, agregó el empresario al noticiero.

