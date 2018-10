El problema de Claro fue en la campaña de ‘paquetes todo incluido ilimitado’ en prepago, mientras que el de Movistar fue en la publicidad de sus planes pospago. En ambos casos, los servicios de voz y mensaje de texto sí eran ilimitados, pero los datos no, reseñó La República.

Fabio Restrepo, director de protección de servicios de la Superintendencia de Industria y Comercio, le dijo al diario económico que después del consumo de cierta cantidad de datos (15 o 30 gigabytes, dependiendo el plan), la velocidad de navegación disminuye, yendo en contravía al significado de “ilimitado”.

Si mantuviera la misma velocidad de navegación, cumpliría con lo exigido por la SIC y sus campañas publicitarias podrían llevar esta palabra, agregó Restrepo al medio.

El delegado de la SIC también habló con Blu Radio y dijo que fueron dos medidas administrativas las que se emitieron contra Movistar y Claro por unas imágenes en sus páginas web en las que “anunciaban unos servicios ilimitados que tampoco lo eran”.

Por otro lado, Restrepo mencionó en la emisora los inconvenientes que han tenido con TigoUne, la primera empresa que fue notificada para que rectificara su publicidad de planes ilimitados.

La empresa de comunicaciones optó por hacer una nueva campaña publicitaria con mensajes como ‘no podemos llamarlos ilimitados, tú decides cómo llamarlos’ que la SIC también rechazó, pues no cumplía con el propósito de la medida administrativa.

“La orden buscaba dejar claridad que los servicios de Tigo no eran ilimitados y estas nuevas piezas van en contra de lo que se pretendía. No es que no los pueda llamar ilimitados, es que sus planes no son ilimitados y confunden a sus consumidores. Además, están reduciendo el debate a un juego de palabras que no es menor, pues así es como el comerciante le hace llegar su producto a los clientes”, sostuvo Restrepo.