Este Registro Universal de Ingresos (RUI), por el que también se acabarán los estratos en Colombia, busca hacer una mejor focalización de personas que se hace con el Sisbén, para que los subsidios lleguen a personas que verdaderamente los necesitan.

Esto quiere decir que personas que recibían ayudas por vivir en estratos 1, 2 y 3 —pero cuentan con los recursos para vivir dignamente— dejarán de ser beneficiarios, mientras que otros, que residen en zonas consideradas de estratos 4 y 5, podrán tener auxilios económicos.

“Sobre todo es una real focalización. Hay una queja reiterada en muchos territorios y es que las actualizaciones del Sisbén muchas veces no corresponden a las realidades de los hogares colombianos. Y es cómo realmente podemos atender esas trampas de la pobreza, cómo realmente podemos identificar que, aunque la persona tiene una vivienda, eso no quiere decir que tenga para comer o una generación de ingresos […]”, dijo Laura Sarabia en El Tiempo.

Cambios en el Sisbén: qué pasará con Jóvenes en Acción y Colombia Mayor

Jóvenes en Acción, que desde enero de 2024 pasó a llamarse Renta Joven, y Colombia Mayor no tendrán ninguna modificación y seguirán funcionando bajo el mismo esquema, de acuerdo con la directora de Prosperidad Social.

“Todo va a continuar bajo los mismos esquemas porque son las mismas personas, las mismas madres cabeza de hogar que están en pobreza extrema, los mismos adultos mayores y los mismos jóvenes que necesitan un sustento para estar en la universidad”, declaró.

Según la funcionaria, cuestionada por “presumir” las ayudas que entregó a niños, lo que se busca es tener nuevos beneficiarios en esos programas y hasta darles otras ayudas, como becas estudiantiles.

“Esto va a seguir igual, la idea es poder encontrar nuevas personas que hoy no han podido ser localizadas porque en sus territorios no tienen Sisbén. En el Amazonas, por ejemplo, no saben qué es el Sisbén y queremos llegar a ese tipo de personas que hoy no se encuentran identificadas por el Estado para llegarles con toda la oferta institucional”, agregó.

