En un video compartido a través de las redes sociales, un comerciante alertó a la ciudadanía sobre la circulación de billetes falsos de $ 50.000 que, sorprendentemente, logran burlar las pruebas convencionales de detección.

Este hallazgo ha generado preocupación en la comunidad, ya que los detectores tradicionales, incluidos los marcadores de tinta especializados, parecen ser ineficaces contra esta sofisticada forma de falsificación.

El denunciante demuestra en el video cómo un marcador utilizado comúnmente para identificar billetes falsos no tiene ningún efecto sobre el papel de este billete en particular. A pesar de pasar repetidamente el marcador de detección sobre el billete, el comerciante destaca que no se produce ningún cambio en el papel, revelando así la astucia del falsificador.

Cómo reconocer un billete de $ 50.000 falso en Colombia

El video detalla minuciosamente las características que hacen que este billete falso sea difícil de distinguir del original. El falsificador ha utilizado un papel que imita de cerca el original, siendo apenas más grueso, lo que complica la tarea de detección mediante métodos tradicionales.

Entre las diferencias destacadas se encuentra la presencia de un sello holográfico. A diferencia de los billetes auténticos, este emite un brillo diferente, lo que podría ser un indicativo visual para aquellos que estén alerta a estos detalles.

Además, el denunciante subraya notables distorsiones y difuminaciones en la imagen de ‘Gabo’, una referencia al laureado escritor colombiano Gabriel García Márquez que aparece en el billete. Estas imperfecciones en la representación visual podrían ser una pista clave para identificar la falsificación.

Otro elemento resaltado es la marca de agua interna. Mientras que en los billetes auténticos esta marca no es visible a simple vista y requiere luz especial para ser observada, en el billete falso se puede detectar sin necesidad de iluminación especializada. Este detalle agrega una capa adicional de complejidad a la identificación de los billetes falsos.

Finalmente, el denunciante proporciona un dato crucial para identificar los billetes sospechosos: el serial del billete en cuestión es BB48049786. Este número de serie puede ser crucial para que las autoridades rastreen la fuente de estos billetes falsos y para que los ciudadanos los puedan identificar más fácil.

A pesar de la gravedad de esta situación, hasta el momento ninguna autoridad ha emitido una alerta oficial sobre esta modalidad específica de estafa.

Ante esta nueva amenaza, se hace necesario que los comerciantes, empresas y ciudadanos estén alerta y se familiaricen con métodos adicionales de verificación de billetes, más allá de los marcadores de tinta.

