Un ibaguereño le contó a Q’Hubo que está siendo víctima de presión a través de redes sociales y de su correo electrónico de mensajes por parte de una aplicación que supuestamente se dedica a hacer préstamos y que luego hostiga a los incautos que caen en la trampa. La ‘app’ que viene realizando estas actividades ilegales se llama Unicop. Como esta, hay al menos unas 60 en el país.

Información de su teléfono, de sus otras aplicaciones, sus contactos y al parecer hasta contraseñas quedan en manos de peligrosos ‘prestamistas’ que a través de páginas y aplicaciones ofrecen supuestos créditos rápidos y asequibles, pero que luego cobran intereses astronómicos y hasta amenazan a los deudores.

Ese fue el caso de una persona que prefirió mantener su nombre en reserva y quien empezó a recibir correos electrónicos de la empresa de razón social Unicop para el desembolso de un préstamo que ni siquiera solicitó. “Supuestamente hacen préstamos y al 2 % y resultan cobrando como al 28 %. La gente cuando paga, le siguen consignando plata a la cuenta bancaria sin autorización de uno. Ayer me tocó desactivar Nequi. Ahora quiero desactivar Daviplata pero no he podido”, relató la víctima.

Además, agregó que lo más extraño es que esa aplicación parece haber instalado recordatorios en su correo electrónico, como si tuviera acceso a él.

En redes sociales se han creado grupos de personas que han sido estafadas por apps de créditos en Ibagué y otras ciudades del país y que dan cuenta de lo lejos que pueden llegar estos presuntos delincuentes que, según las víctimas, no sólo no prestan las cantidades que ofrecen, sino que además recurren a métodos extremos de cobro.

De acuerdo con el denunciante, aunque les dicen a las personas que los primeros cobros se realizarán en 15 días, estos inician dos o tres días después de los desembolsos. “Cuando la gente no paga, los llaman a amenazarlos y tratarlos mal”, dijo. Pero la cosa va más allá. De acuerdo con denunciantes en redes sociales, estas ‘apps’ roban los contactos de las personas y les escriben para señalar de estafadores a las víctimas.

Algunas personas además son amenazadas con posibles visitas en sus domicilios, denuncias penales y reportes en Datacrédito, lo que obliga a muchos a cambiar de número de celular. Asimismo, muchos aseguran que a pesar de pagar la deuda adquirida con los elevados intereses, continúan siendo objeto de presión y amenazas.

Cómo evitar caer este tipo de préstamos

Evite dolores de cabeza. No descargue este tipo de aplicaciones y acuda a entidades financieras legales para solicitar sus créditos. Pero si ya lo hizo, tenga en cuenta:

Denuncie ante la Fiscalía, Cais virtuales y la Superindustria.

Avise a sus contactos que fue víctima de esta estafa, elimine el caché y los datos de la app de su teléfono y luego elimine la aplicación.

No pague. Estas entidades pueden ser legales, pero no están autorizadas para prestar dinero. No lo van a reportar en Datacrédito ni tendrá problemas legales.

Ante mensajes extraños de este tipo de empresas, bloquee los números e instale un detector de spam en su teléfono.

Además de Unicop, aplicaciones como Plata Colombia, Parce Cash, Su Plata, entre otras, utilizan este modus operandi.

La Superintendencia de Industria y Comercio ya ha abierto investigaciones contra propietarios de este tipo de ‘apps’ por usura, información engañosa y otras irregularidades. Usted puede consultar ante Superindustria si tiene más dudas al respecto.