El precio del ACPM en Colombia sigue congelado, pero el Gobierno del presidente Gustavo Petro ya empieza a sopesar los escenarios y niveles a los que debería llegar ese combustible.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ya hay elementos más contundentes para empezar a subir el precio del diésel.

Dijo el ministro Bonilla que el ACPM en Colombia tiene una brecha con el valor externo del orden de los $ 8.000.

Por cuenta de lo anterior, y entendiendo que el galón de diésel está cerca de los $ 9.000, deberá todavía treparse hasta niveles del orden de los $ 17.000.

Lo mencionado por el ministro Bonilla es entonces $ 2.000 más alto que lo que había previsto el mismo gobierno del presidente Petro hacia mediados de año, cuando se hacían cuentas de empezar las alzas para llegar a $ 15.000.

El debate por subir el precio del ACPM en Colombia

Hay que tener en cuenta en todo caso que el alto valor del petróleo sigue siendo una de las explicaciones fuertes para la ampliación de la brecha.

El barril de petróleo ya no se cotiza a los US $ 60 o US $ 70 de hace meses, los precios de ese material han repuntando hasta los US $ 90.

Dijo el ministro de Hacienda que, en todo caso, el alza del precio del ACPM en Colombia va a concentrarse en afectar lo menos posible el dato de inflación.

También se prevé que el diésel empiece a ver los ajustes respectivos desde febrero del 2024 y no desde enero, esto último porque en octubre se mantuvieron intactos los precios de la gasolina corriente.

Gremios de transportadores de carga por carretera han advertido en todo caso que el nivel al que llegue el ACPM en Colombia deberá solventarse en una mesa técnica.

Pero en su momento, cuando el ministro Bonilla mencionó que la brecha tenía que cerrarse en los $ 15.000, algunos transportadores aseguraron que era una decisión arbitraria y afectaba a los transportadores y al precio de productos esenciales para los colombianos.

