“ES UN PASO MUY IMPORTANTE EN MI CARRERA” Tras su primer día en el club, Sebastián Villa habló con el sitio oficial y reconoció haber cumplido su sueño de poder jugar en la Bombonera. ¡Repasá las primeras palabras del nuevo refuerzo de #Boca!

