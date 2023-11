Nahuel Ferraresi, de la Selección de Venezuela, denunció que fue víctima de agresiones de policías encargados de la seguridad en el Estadio Nacional de Lima, donde el martes empataron 1-1 con el anfitrión Perú en la clasificatoria sudamericana hacia el Mundial 2026.

Comunicado de la FVF tras todo lo que vivió la selección en Lima. Los atropellos, la xenofobia, la agresión a los futbolistas, la lesión de Nahuel Ferraresi. Todo. BASTA YA 🇻🇪 pic.twitter.com/ddchsHXri9 — Guillermo Liñares (@guille94) November 22, 2023

“Me pegaron dos palazos”, dijo el central Nahuel Ferraresi, jugador del São Paulo brasileño, mientras mostraba vendajes en los dedos índice y anular de su mano derecha.

“Son cosas que no deberían pasar. Terminó el partido y fuimos a agradecer a la gente de Venezuela (en las tribunas). Salomón Rondón va a dar su camisa y yo voy atrás de él y cuando yo voy a tirar la mía para la gente, la policía me frena”, declaró el zaguero en declaraciones a canales oficiales de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Tú te imaginas que fuera Messi el agredido por querer regalarle una camiseta a un hincha. Pero cómo le ocurrió a Nahuel Ferraresi, seguro no pasara nada pic.twitter.com/i2JzVdQeTJ — Edixandra Oviedo Vivas (@edioviedo) November 22, 2023

“Hay un señor de la policía que me frena bien, pero después otros se enojaron, no sé qué pasó, y sacaron los palos para pegarnos (…). Me pegaron dos palazos (…). Me llegaron a pegar dos veces y me rompieron un poco (dos dedos), pero no fue (una lesión) grave”, añadió. Por otro lado, Argentina le dio otro bolillazo a Brasil, le ganó en el Maracaná para agudizarle la crisis.

Videos de la escaramuza entre agentes policiales y varios jugadores de Venezuela que intentaban acercarse a un grupo de hinchas en las gradas se hicieron virales en redes sociales.

¿Se imaginan si este efectivo PNP habría lesionado a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo u otro astro del fútbol que genere una admiración superlativa? A Nahuel Ferraresi le fisuraron dos dedos. Ojalá ese agente PNP sea sancionado.pic.twitter.com/wGiBdGIPcY — Omar Arias (@oariass17) November 22, 2023

