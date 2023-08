En 2019, las jugadoras colombianas Isabella Echeverri y Melissa Ortiz, quienes en ese momento eran parte de la selección, denunciaron públicamente a través de un video en redes sociales presuntas irregularidades y cobros ilegales por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

En el video denunciaban que no les pagaban, que los uniformes que les daban eran viejos y usados, que les habían intentado vender sus propias camisetas y que habían vetado a jugadoras por intentar romper su silencio en este tema. Isabella y Melissa apuntaron directamente a Felipe Taborda, quien fuera seleccionador de Colombia durante el Mundial de 2015 en Canadá.

Después de eso, fueron vetadas por la Federación y no volvieron a ser llamadas con la selección. Melissa ahora se dedica, entre otras cosas, a comentar partidos para la cadena estadounidense FOX Sports TV y fue aquí dónde vivió un momento muy emocional cuando fue preguntada por lo que significaba para ella y para Colombia ese histórico pase a cuartos tras vencer a Jamaica.

Melissa se mostró orgullosa de sus compañeras y de lo que habían conseguido, al tiempo que no pudo evitar recordar ese punto de inflexión que se dio gracias a su compañera Isabella Echeverri y ella, entre tantas otras que pelearon por cambiar el trato que recibía la selección femenina y sus jugadoras.

“Ver a estas jugadoras, obviamente celebrando porque esto es histórico, y representando a la Conmebol, siendo el único equipo de la Conmebol aquí es increíble. Sólo pensar en todo por lo que hemos pasado como país, como mujeres… esto no es sólo sobre la selección femenina, esto es sobre todas las mujeres en Colombia y Sudamérica. Recuerdo cuando mi compañera Isabella [Echeverri] y yo empezamos esta pelea con la Federación, pidiendo unos estándares mejores […] nosotras derribamos a la Federación y si no fuese por eso ellas no estarían aquí […] no me arrepiento de lo que hicimos, es muy gratificante ver los resultados y volvería a hacerlo una y otra vez”.

Este es el video:

"This is history!" 🙌@MelissaMOrtiz shows all the emotions on #WWCNow after Colombia wins and is headed to the 2023 FIFA Women's World Cup Quarterfinals 🥹🇨🇴 pic.twitter.com/SOOjnWLnkt

— FOX Soccer (@FOXSoccer) August 8, 2023