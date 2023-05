El mundo del tenis está conmocionado luego de la rueda de prensa que ofreció Rafael Nadal en su academia de entrenamiento, en la que anunció que después de muchos años se perderá la cita de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

La noticia sorprendió, en gran medida, ya que este es el torneo en el que mejor le ha ido al deportista, pues de los 22 torneos de esta categoría que ha ganado, 14 han sido en territorio francés.

🔴🎾 Rafa Nadal anuncia que no disputará el torneo de Roland Garros esta temporada: “Podéis imaginar lo difícil que es para mí, es una decisión que toma mi cuerpo”https://t.co/mGFJGmsc18 pic.twitter.com/7vIhRDJMbP — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 18, 2023

“La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado. He estado trabajando en todo momento sin parar, con la vista puesta hacia los objetivos, pero el último y más importante era Roland Garros y va a ser imposible estar“, dijo el español en la rueda de prensa de hoy 18 de mayo de 2023.

“Han sido muchos años sin faltar a la cita, por lo que representa este torneo para mí, entonces es muy difícil. No fue una decisión que tomé yo, es una decisión que toma mi cuerpo“, agregó.

Nadal viene sufriendo de diferentes complicaciones físicas que no le han dejado desempeñar su potencial de la mejor manera. Este año, en el Australian Open sufrió de una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, por lo que desde entonces no ha podido competir.

“La idea es llegar a final de año y poder estar en la Copa Davis, si el capitán lo ve necesario, e intentar encarar el año que viene con garantías”, concluyó.

Cuándo va a retirarse Rafael Nadal

Además de la noticia acerca de su no participación en el torneo francés, el español habló sobre su retiro y puso una fecha estimada, más cercana de lo que los aficionados esperaban.

“Si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene [2024]. No voy a Roland Garros, no jugaré estos meses, y mi intención es que el año que viene sea el último. Poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado”, dijo el 22 veces ganador de Grans Slams.

De esta manera, después de 23 años, el tenista colgará su raqueta tan solo dos años después de que lo hizo su máximo rival, pero también uno de sus mejores amigos, el suizo Roger Federer.