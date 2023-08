Este jueves 31 de agosto la Federación Colombiana de Fútbol publicó la convocatoria oficial de la ‘Tricolor’ con miras a lo que será el arranque de las Eliminatorias al Mundial de 2026.

(Vea también: Colombia inicia Eliminatoria con árbitro más fuerte del mundo y otro de amargos recuerdos)

Los primeros partidos de Colombia serán ante Venezuela y Chile, en los que buscará comenzar con pie derecho teniendo en cuenta que clasificar a la próxima Copa del Mundo es casi una obligación.

A lo largo de los días, en redes sociales se especuló con nombres que al parecer serían sorpresa en el llamado del argentino, así como también los que podrían quedarse afuera.

Uno de ellos fue el del guardameta antioqueño David Ospina, quien efectivamente no fue tenido en cuenta para los juegos mencionados anteriormente.

La principal razón por la que el arquero paisa no aparece en el llamado de Lorenzo es que no ha jugado ni un solo minuto oficial desde que sufrió una grave lesión de codo a mediados de febrero durante un juego con el Al-Nassr.

In today's game, our goalkeeper David Ospina had an injury.

Medical exams showed a fracture in one of his elbow bones.

He will be out of action for about 6 weeks.

We are all with you @D_Ospina1,

You'll comeback stronger 💛🙏 pic.twitter.com/rBC2o1zFwP

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 14, 2023