En una noche soñada para los hinchas de Millonarios, el equipo ‘embajador’ se coronó campeón luego de vencer a Atlético Nacional desde la definición del punto penalti por 3-2, esto después de haber empatado 1-1 en los 90 minutos de juego.

La figura en la definición final fue el guardameta Álvaro Montero, quien tapó dos penaltis y fue clave para que Millonarios ganara su estrella número 16.

Sin embargo, hubo expectativa con respecto a un jugador si se llegaba a esta definición, Daniel Cataño, ya que hace un año había jugado una final con Tolima frente a Nacional y falló desde los 12 pasos, lo que le permitió al conjunto antioqueño, en ese momento, quedarse con el título. Ese fue un error que la hinchada de Ibagué no le perdonó y por eso llegó a Bogotá.

Ahora, un año después, Cataño pudo quitarse esos fantasmas del pasado de encima y ganó así el título con Millonarios. No obstante, el jugador antioqueño no hizo parte del grupo de los cinco pateadores y, después del partido, explicó el por qué.

“Hace un año estaba llorando a esta misma hora, en el camerino y en mi habitación, sin saber qué iba a pasar y recibiendo miles de amenazas por mis redes sociales, pero hoy Dios cambió todo y quiero darle las gracias a él“, comenzó explicando el mediocampista.

Y agregó: “Si tocaba patear pues se pateaba, pero pues todos sabían de lo que había pasado hace un año y este grupo siempre me respaldó, siempre estuvo conmigo ahí, desde que llegué me ayudaron, me arroparon y yo sabía que lo íbamos a ganar”.