Con esa declaración pidió la máxima condena para los culpables, entre los que se encuentra Cristiana Brittes, esposa del confeso asesino Edison Brittes, que habría tenido una relación sentimental con el fallecido y que fue imputada por los delitos de coerción de testimonio y fraude procesal, según el diario Globo Esporte, pero pidió quedar en libertad para poder cuidar a su hija de 11 años.

Ante la solicitud de la cómplice, la madre de Correa divulgó el video donde pide que se le niegue esa petición y, por el contrario, se le aplique la máxima condena al igual que a los demás involucrados, dice el diario AS.

“La madre que ayudó en esa barbarie quiere ser libre para poder cuidar de su hija. ¿Y ahora quién va a cuidar de la hija de mi hijo? Esta niña va a crecer sin padre. Y mi hijo, a pesar de la edad, cuidaba de ella. ¿Cómo voy a cuidarla yo si le quitaron la vida a su padre?”, dijo la mamá del jugador.

El único ‘consuelo’ de la madre es ver a los culpables de la muerte de su hijo pagar por su crimen y así “preservar el honor” del fallecido futbolista.

“Ya que no puedo tener a mi hijo de vuelta me gustaría pedir que esas personas fueran condenadas con el mayor rigor de la ley y que el honor de mi hijo sea preservado. Que sean castigados con el máximo rigor de la ley”, aseguró, según, citó AS.