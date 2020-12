green

El volante está libre desde hace algunos meses y le manifestó a Pulzo su interés de llegar al azul capitalino, del que es hincha desde chico.

Este sábado, César Augusto Londoño habló con Alberto Gamero sobre la posible llegada de Fredy Guarín para el 2021. El entrenador expresó que hasta el momento no se ha comunicado con él.

“Los buenos jugadores interesan todos los técnicos. Él es de talla internacional, con jerarquía. He escuchado que es hincha de Millonarios, pero no hemos hablado”, dijo el samario.

Posteriormente contó una anécdota que le sucedió hace poco: “Me dieron un teléfono de él, me comuniqué y no me contestó; de pronto no tiene mi número y por eso no atendió”.

A pesar de ello, Gamero, quien dijo no conocer si hay realmente tratativas con el jugador de Puerto Boyacá, dio su aval para que llegue y hasta bromeó con el tema económico.

“Todos los jugadores saben de la situación económica actual del fútbol con la pandemia. Si hizo buena plata en China que la guarde y, si quiere, que nos preste a nosotros“, soltó entre risas.

La posibilidad de otros refuerzos en Millonarios

Gamero no fue muy enfático sobre los jugadores que pueden llegar al azul, pero sí afirmó que deben llegar tres o cuatro jugadores porque “ya se hizo un proyecto y ahora hay que reforzarlo“, aunque “la idea es traer dependiendo de jugadores que terminan contrato“.

Precisamente, Ayron del Valle ya fue anunciado como nuevo jugador de Juarez de México, así como Jhon Duque ya trabaja con el San Luis de ese país. No obstante, aún hay negociaciones con David Silva para que renueve su contrato.

“He hablado con él y es un jugador importante del equipo, es de élite y nuestro capitán“, expresó el técnico, con la ilusión de que sí se quede.

Dentro de la lista de jugadores que finalizan contrato, hay algunos que siguen en negociaciones y el club se encargará de anunciar si finalmente se van o se quedan en la institución.