El polémico ensayo de una tarjeta azul, equivalente a una expulsión temporal, no fue tenido en cuenta en las últimas modificaciones aportadas el sábado por el órgano que rige las reglas del fútbol mundial.

La propuesta de la International Football Association Board (IFAB) consistía en introducir tarjetas azules que permitieran a los árbitros poder expulsar a jugadores durante diez minutos en caso de falta manifiesta antideportiva o una excesiva reacción agresiva.

(Vea también: ¿Qué hace el presidente de Santa Fe con el de la Fifa? Club explicó visita a Dubái)

Finalmente, esta propuesta no aparece mencionada en el comunicado publicado el sábado, tras la asamblea general celebrada en Escocia.

En febrero, el diario inglés The Telegraph informó que las tarjetas azules deberían formar parte de un ensayo en los niveles superiores del fútbol profesional. Pero la reacción negativa ante esta medida por parte de entrenadores de la Premier League como Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, o Ange Postecoglou, técnico del Tottenham, parecen haber tenido su peso en descartar por el momento este ensayo.

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, afirmó también el viernes que “no estaba al corriente” de esa propuesta, añadiendo que su institución era “completamente opuesta” a la idea.

(Lea también: Haaland, figurón: 5 goles en 55 minutos con Manchester City; De Bruyne, 4 asistencias)

Otros dos protocolos destinados a ayudar a los árbitros a regular el comportamiento de los jugadores sí han sido aprobados, según el comunicado de la IFAB.

Así, los árbitros tendrán ahora la posibilidad de crear zonas destinadas a los capitanes, además de zonas para calmar a jugadores en caso de enfrentamientos masivos.

En ausencia de esa mención a un potencial ensayo de tarjetas azules, tan sólo se menciona “la mejoría de las directivas actuales relativas a las expulsiones temporales en el fútbol base y en el fútbol juvenil”.

“Toda potencial aplicación a mayor escala tan sólo se planteará cuando el impacto de estos cambios haya sido examinado”, precisa el comunicado.

(Vea también: Hombre se desplomó en pleno partido de fútbol y murió ante la mirada de sus compañeros)

The IFAB approves permanent concussion substitutes among several changes to the Laws of the Game

➡️ https://t.co/TtmL5Q7K4h

Follow the press conference on https://t.co/1mL2GscECK pic.twitter.com/PWXsdchyHU

— The IFAB (@TheIFAB) March 2, 2024